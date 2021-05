Regioner trækker telefonstikket på populær ordning

Både læger og patienter har været glade for ordningen, som blev indført, da coronaepidemien ramte. Men fra 1. juni er det ikke længere muligt at vælge en lang telefonkonsultation i stedet for at møde fysisk op hos den praktiserende læge.

»Det er uheldigt for patienterne, som har haft glæde af den meget efterspurgte ekstra service, vi har kunnet yde i det forgangne år«, siger formand for Praktiserende Lægers Organisation, PLO, Jørgen Skadborg.

»Nu er det tilbage i telefonkøen om morgenen, hvor lægen kun har meget kort tid til at vurdere den enkelte. Eller også må patienten bestille en tid og have besværet med at møde op, selv om det pågældende emne for konsultationen sagtens kunne være klaret over telefonen«.

Videokonsultationer vil fortsat være en valgmulighed, men ifølge de praktiserende lægers formand er der en del patienter, som ikke kan finde ud af det tekniske omkring en videokonsultation – eller som slet ikke har udstyr til det derhjemme.

»Det er de ældste og mest sårbare borgere, det her går ud over. De mest ressourcestærke kan godt gennemføre en videokonsultation, men vores erfaring er, at det kan være et problem for andre af vores patienter. Og telefonen kan ofte være lige så god som video«, understreger Jørgen Skadborg.