Er du pivbange for alvorlig coronasygdom?: Så lille er risiko for indlæggelse

Coronavirus er markant farligere at have i kroppen, hvis man er ældre end yngre. Det viser en ny opgørelse fra Statens Serum Institut.

Det er vigtigt, at understrege her, at tallene for risiko for indlæggelse alene er opgjort ud fra dem, der får en positiv coronatest.

Det er også klart, at folk med underliggende, kroniske, alvorlige sygdomme har en større risiko for alvorlig infektion end uden kronisk sygdom.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle danskere over 15 år bør lade sig vaccinere med de to statsanbefalede vacciner fra Moderna og Pfizer-BioNTech. Det sker for at undgå alvorlig infektion og død. For at reducere smittespedning. Og sikre samfundskritiske nøglefunktioner.

Kilde: Statens Serum Institut, møde om genåbning 21. maj 2021