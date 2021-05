Sundhedsstyrelsen giver grønt lys til at blande vaccinerester

Sundhedsstyrelsen har ændret sine retningslinjer for coronavacciner, så det er tilladt at blande vaccine fra forskellige vaccineglas, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Vacciner kommer i hætteglas. Der kan trækkes op til syv vacciner per vaccineglas fra Pfizer/BioNTech, mens der kan trækkes 12 fra Modernas. Men i de tilfælde, hvor det ikke lykkes at trække alle doserne, vil det ifølge Sundhedsstyrelsen være okay at blande rester fra op til to vaccineglas. Det skal dog være vacciner fra samme producent.

»På vaccinationsstederne skal man fortsat stræbe efter at trække flest mulige fulde doser vaccine ud af hvert multidosis hætteglas«, siger enhedschef Bolette Søborg.

»Når det af og til ikke lykkes at optrække alle de anbefalede fulde doser vaccine fra hætteglassene, kan den tilbageværende rest blandes med vaccine fra ét andet hætteglas til en fuld dosis«, siger hun i pressemeddelelsen.

Sundhedsstyrelsen skriver desuden, at blanding af restvacciner kun bør foregå på vaccinationssteder med stor erfaring og rutine i at optrække vacciner. Samtidig skal der være sundhedsfagligt personale, der har de rette kompetencer til at gøre det.

Det fremgår af notater omkring beslutningen, at både Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen oprindeligt har været modstandere af at blande vaccinerester. Blandt andet fordi Sundhedsstyrelsen var usikker på, om der var det rette personale til at gøre det, og at derfor var risiko for kontaminering og utilsigtet sammenblanding af partier og forskellige vacciner. Men Danske Regioner har ifølge Sundhedsstyrelsen lavede nogle producerer, der gør, at der er mindre risiko for, at det sker.

Derudover påpeger Sundhedsstyrelsen, at vaccinationsstederne er blevet til at håndtere vacciner i løbet af de måneder, hvor der er blevet vaccineret i Danmark.

ritzau