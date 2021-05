Epidemiudvalgets formand forventer, at regler for automatisk nedlukning bliver ændret snart

Mens antal smittetilfælde på landsplan stiger som følge af genåbningen af samfundet, er der lagt op til, at reglerne for automatisk nedlukning af kommuner og sogne inden for en overskuelig fremtid bliver ændret. Sådan er forventningen blandt politikere i Folketingets Epidemiudvalg, der formelt skal godkende en ændring. Også Statens Serum Institut åbner for en lempelse.

Det vil være godt nyt for frihedshungrende borgere og neglebidende borgmestre i otte kommuner i Storkøbenhavn, der lige nu har smittetal, der kvalificerer sig til betegnelsen »høj testjusteret incidens« med over 150 smittede per 100.000 indbyggere på en uge. Værst ser det ud i Frederiksberg Kommune, hvor den testjusterede tal er 215, og hvor halvdelen af alle nye smittetilfælde den seneste uge er i aldersgruppen 10 til 29 år. Grænsen for nedlukning er aktuelt 250.

»Jeg tror, at der inden for kort tid kommer en justering af grænserne. Det vil være mærkeligt andet, når smitten stiger på landsplan. Min forventning er, at Epidemikommissionen inden længe kommer med et forslag til en ændring. Det flugter sådan set med den politiske aftale, der siger, at modellen skal justeres i takt med epidemiens udvikling. Målet er jo ikke at lukke en masse kommuner ned, men at sikre, at de gør en indsats for at holde sig under grænsen«, siger formand for Folketingets Epidemiudvalg, Stinus Lindgreen.