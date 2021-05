919 nye smittede: Intensivlæger lægger beredskabsplaner tilbage i skuffen

Det seneste døgn er der registreret yderligere 919 coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut mandag.

Det er tredje dag i træk, at smittetallet er under 1.000. Særligt den seneste måned er der sket en lille stigning i antallet af smittede.

Antallet af indlagte stiger med fire til 143. Der er ét nyt dødsfald, hvilket bringer der samlede antal døde efter påvist covid-19 op på 2509.

Med 37 coronapatienter på landets intensivafdelinger er der intet pres, forklarer formanden for landets intensivlæger, Joachim Hoffmann-Petersen.

»Vi har ikke kasseret beredskabsplanerne, men de er lagt tilbage i skuffen. Hvis noget ændrer sig, kan vi hurtigt agere på det«, siger Hoffmann-Petersen, der også er folketingskandidat for De Konservative.

De 919 smittede er fundet på baggrund af 144.602 PCR-prøver, hvilket er færre end vanligt i forhold til den seneste uge.

Det betyder, at andelen af smittede blandt de testede – den såkaldte positivprocent – er 0,64.

Selv om smitten er let stigende, udmønter det sig ikke i flere indlæggelser.

Antallet af indlagte har stabiliseret sig omkring 150.

Det skyldes ifølge Joachim Hoffmann-Petersen, at en stor del af gruppen over 60 år – som er i størst risiko for at få et alvorligt forløb - nu er vaccineret.

»Der vil givet blive flere smittede, men det kommer ikke til udtryk i flere indlagte, fordi risikogrupperne er blevet vaccineret«.

»Så længe vaccinerne virker, set det meget positivt ud«, siger han.

Ifølge den seneste opgørelse har 32 procent af danskerne fået det første af to vaccinestik. 20,2 procent har fået begge stik og er færdigvaccineret.

Det er aftalt, at intensivafdelingerne skal kunne stille 300 sengepladser til rådighed for coronapatienter.

Men man har ikke været i nærheden af at have så mange.

Det nærmeste, man har været på at nå maksimal kapacitet, var i april sidste år og i januar i år, da der var op mod 150 coronapatienter på intensiv.

»Vi er nu tilbage i det almindelige beredskab. Vi skal selvfølgelig være klar på, at der kan ske noget uforudset«, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Det seneste døgn er der også registreret 292.957 lyntest, hvor man bliver podet i næsesvælget.

De påviste tilfælde herfra indgår ikke i de daglige smittetal grundet større usikkerhed ved lyntest end ved PCR-test.

Derfor anbefales det også, at man får taget en PCR-test, hvis man har fået en positiv lyntest.

ritzau