Bente Klarlund: Lad være med at multitaske. Hjernen kan ikke følge med til mere end én ting ad gangen

Hver morgen skriver jeg en liste over ting, jeg gerne vil nå samme dag: skrive udkast til en artikel, vurdere ansøgninger, skrive klumme til Politiken, færdiggøre et foredrag, købe ind til middag, skrive tak for invitationen til fødselsdag, betale regninger. Jeg skriver lister for min egen skyld og har stor glæde af at krydse en opgave af, når den er udført, uanset om det er færdiggørelse af et manuskript eller bookning af tid hos tandlægen. Opgave eksekveret. Videre til næste.

Har jeg travlt, forfalder jeg imidlertid nogle gange til at forsøge at udføre flere opgaver samtidig: Jeg deltager i en virtuel konference, samtidig med at jeg tjekker mails og skriver huskeseddel. Og det går altid galt. Jeg hører ikke ordentligt efter. Jeg bidrager ikke. Min adfærd er tidsspilde for mig selv og andre. Og selv om jeg har hørt det modsatte hundredvis af gange, så er det en myte, at multitasking er effektivt.

Forsøg på at løse flere opgaver samtidig er mere krævende for hjernen, end hvis vi koncentrerer os om én ting ad gangen. Menneskehjernen magter ikke flere opgaver på én gang. Det gælder i hvert fald, hvis to opgaver ligner hinanden meget, fordi de så konkurrerer om den samme del af hjernen. Hvis du f.eks. taler i telefon og skriver en mail samtidig, skifter du faktisk hele tiden mellem de to opgaver, fordi det ikke er muligt at bruge sproget to steder på én gang. Derimod kan man godt både gå og tygge tyggegummi.