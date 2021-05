Ekspert: »Konklusionen må være, at der ser ud til at være kontrol over epidemien«

Det seneste døgn er der registreret yderligere 794 coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut tirsdag.

Det er fjerde dag i træk, at smittetallet er under 1000. Særligt den seneste måned er der sket en lille stigning i antallet af smittede.

De smittede er fundet på baggrund af 139.159 PCR-prøver.

Det betyder, at andelen af smittede blandt de testede - den såkaldte positivprocent - er 0,57. Det er en lille stigning i forhold til mandag.

Eskild Petersen er adjungeret professor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.

Han ser udviklingen de seneste fire dage som et tegn på, at epidemien er under kontrol.

»Der har inden for de seneste ti dage været enkelte dage, hvor smittetallet har oversteget 1.000«.

»Men nu har vi haft fire dage, hvor det ser ud til at have stabiliseret sig omkring 800 smittede dagligt«.

»Konklusionen må være, at der ser ud til at være kontrol over epidemien, fordi folk faktisk gør, hvad de bliver bedt om«, siger Eskild Petersen.

Antallet af indlagte stiger med fem til 148. Der er ét nyt dødsfald, hvilket bringer der samlede antal døde efter påvist covid-19 op på 2510.

Antallet af indlagte på intensiv falder med én, så der er 36 indlagt. 20 af dem er tilsluttet en respirator.

Det seneste døgn er der også registreret 371.521 lyntest, hvor man bliver podet i næsesvælget.

De påviste tilfælde herfra indgår ikke i de daglige smittetal grundet større usikkerhed ved lyntest end ved PCR-test.

Kontakttallet er tirsdag opgjort til 1,1. Det har ligget på samme niveau de seneste fire uger og er udtryk for, at epidemien fortsat er let stigende.

Man kan aldrig være sikker

Eskild Petersen mener ikke helt, man kan afskrive en tredje smittebølge. Men risikoen er meget lille, siger han.

»Jeg vil blive overrasket, hvis der skulle komme en tredje bølge, fordi det går så godt. Vi er på vej ind i en sommer, hvor vi sidste år kunne se, at der var godt styr på det«.

»Men man kan aldrig være helt sikker«, siger han.

Der er nu 1.893.795 danskere, der har fået mindst et vaccinestik mod covid-19. Det svarer til knap hver tredje dansker.

1.193.046 danskere – svarende til 20,4 procent eller hver femte – har fået to stik og er færdigvaccineret.

Tre sogne er lukkede. Det er Vor Frelsers Sogn i Aalborg Kommune, Frederiks Sogn i Københavns Kommune og Brovst Sogn i Jammerbugt Kommune.

ritzau