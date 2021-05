Vi nærmer os en vigtig milepæl i epidemien, så hvordan har Danmark egentlig klaret sig målt på dødsfald?

Vi har været igennem to smittebølger og to nedlukninger af store dele af samfundslivet. Operationer og undersøgelser på hospital er blevet udsat for at frigive plads til covid-patienter. Hver dag tager vi mundbind på og piller det af igen. Og lader podepinde grave i næse eller svælg for at få coronapas og adgang. Befolkningen har oplevet de største indskrænkninger af den personlige frihed i fredstid.

Men nu er der kun få uger til milepælen, hvor alle 50-årige og ældre, der vil, har fået første stik i skulderen

Så det er tid til at gøre status. Hvordan har Danmark klaret coronaepidemien målt på dødsfald?