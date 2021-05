Sidste chance: De 14-15-årige drenge skal skynde sig, hvis de vil have hpv-vaccinen gratis

Noget tyder på, at en del teenagedrenge og deres forældre ikke ved, at drengene lige nu kan modtage hpv-vaccinen gratis - og at tiden snart rinder ud, hvis man er interesseret i at få vaccinen, som beskytter mod flere typer af kræft, på det offentliges regning.

Det er både Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen enige om må være årsagen til, at tilslutningen til hpv-vaccinen er væsentligt lavere blandt de ældste drenge, som kun midlertidigt kan få stikkene gratis, end blandt de årgange, hvor vaccinen indgår i det almindelige børnevaccinationsprogram for 12-årige.

fakta HPV OG VACCINEREGLER Hpv er en virus, der smitter ved seksuel kontakt, og som kan give kræft og kønsvorter.

Hver dag får 2 danskere kræft, som skyldes hpv.

Hpv-vaccination beskytter mod op til 90 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft, analkræft og kønsvorter.

Drenge født i 2006 og første halvdel af 2007 kan som en del af et midlertidigt tilbud få gratis hpv-vaccination indtil udgangen af 2021.

Indtil udgangen af 2021 er der også et tilbud om gratis hpv-vaccination til unge mænd på 18-25 år, der har sex med mænd.

Drenge og mænd, der er indbefattet af det midlertidige tilbud, skal have første stik senest 1. juli 2021 for at nå at blive færdigvaccineret, inden tilbuddet udløber.

Hvis man får første stik af hpv-vaccinen, inden man fylder 15 år, kan man nøjes med to stik i alt. Ellers skal man have tre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at piger og drenge bliver hpv-vaccineret, når de fylder 12 år. Kilder: Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen Vis mere

Da vaccinen blev tilføjet børnevaccinationsprogrammet med virkning fra 1. juli 2019, var der udbredt utilfredshed med, at skoleklasser blev delt på midten, så cirka halvdelen af drengene kunne få den gratis, mens den anden halvdel måtte betale flere tusinde kroner for vaccinen, hvis de også ville have den.

Det er med at komme i gang nu og få bestilt tid, hvis man har en dreng i aldersgruppen Bolette Søborg, chef i Sundhedsstyrelsen

Derfor blev der afsat penge på finansloven for 2020 til, at halvdelen af årgang 2007 og hele årgang 2006 kunne få vaccinen gratis frem til udgangen af 2021. Men nu viser tal fra Statens Serum Institut, at blot 6 ud af 10 har taget imod tilbuddet. Det skal holdes op mod, at 8 ud af 10 af de 12-årige siger ja tak, når de bliver indkaldt via børnevaccinationsprogrammet.

»Det tager tid for folk at opdage tilbuddet, men fordi det er et midlertidigt tilbud, så er det med at komme i gang nu og få bestilt tid, hvis man har en dreng i aldersgruppen«, lyder opfordringen fra Bolette Søborg, chef for Sundhedsstyrelsens Enhed for Beredskab og Smitsomme Sygdomme.

I gang inden 1. juli

Selv om tilbuddet om gratis vaccination først udløber til nytår, så skal drengene i gang senest omkring 1. juli, hvis de skal nå at få begge stik, som gives med cirka et halvt års mellemrum. Og er de allerede fyldt 15 år, skal de have tre stik - dog inden for den samme tidsperiode. Årsagen er, at immunresponsen falder med alderen, og derfor stikker man for en sikkerheds skyld de +15-årige tre gange, forklarer Bolette Søborg.

»Der er selvfølgelig mulighed for at få det første eller de to første stik gratis og så selv betale for det sidste stik, hvis det først kan gives efter nytår, når tilbuddet om gratis vaccination er ophørt. Men hvis man vil have hele vaccinerækken gratis, så er det på høje tid at bestille tid hos egen læge«.

Selve vaccinen koster i omegnen af 1.200 kroner per dosis, og så er det forskelligt, hvad lægen tager for indsprøjtningen, men det kan godt være op til 500 kroner, oplyser Janne Bigaard, overlæge i Kræftens Bekæmpelse.

Janne Bigaard er ligesom Bolette Søborg ivrig efter at gøre drengene og deres forældre opmærksomme på det midlertidige vaccinationstilbud. Hun frygter, at når den ikke er gratis længere, vil det kun være de bedst bemidlede og mest ressourcestærke, som prioriterer at betale den forholdsvis høje pris for at få deres store teenagedrenge vaccineret mod hpv.

»Det er frygteligt at tænke på, hvis en eller flere af de her drenge i fremtiden bliver alvorligt syge med en hpv-relateret kræftform, som vaccinen kunne have beskyttet dem imod - men som de ikke fik, fordi deres forældre ikke var opmærksomme på tilbuddet, der gælder nu og her, men som snart rinder ud«, siger hun.

Det er ikke endeligt bevist endnu, men som læge vil jeg sige, det er ulogisk, hvis det viser sig, at vaccinen ikke beskytter mod alle kræftformer, som skyldes hpv-virus Janne Bigaard, overlæge i Kræftens Bekæmpelse

Hpv-vaccinen blev i første omgang kun tilbudt til piger, fordi den har en høj beskyttelse - cirka 90 procent, viser de seneste studier - mod livmoderhalskræft, som