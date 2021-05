Derfor tog jeg Johnson-vaccinen

Guillermo Serrano, 34 år, kemiingeniør, fra Spanien

»Jeg har ikke set mine forældre i rigtig lang tid. Og jeg vil gerne til Madrid, så jeg kan besøge dem. Det er muligt uden en vaccination, men min mor er syg, så jeg vil ikke løbe risikoen, før vi begge er vaccineret. Jeg ved faktisk slet ikke, hvornår jeg så kan rejse, for jeg vidste slet ikke, at det her ville gå så stærkt. Så jeg har ingen rejseplaner endnu, for jeg var jo i den sidste vaccinegruppe«.

»Jeg er jo kemiingeniør, så jeg forstår risikoen for bivirkninger, men jeg synes også, at det er lidt dobbeltmoralsk, for vi får jo masser medicin med slemme bivirkninger, eksempelvis p-piller. Og vi kan få alkohol og ryge, som også er farligt. Måske man bare skal lade folk selv vælge, om de vil have vaccinen eller ej. Jeg har i hvert fald valgt, at det er en god idé for mig«.

Vis mere