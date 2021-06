Kræftens Bekæmpelse om nyt lovforslag: Hvordan i alverden kan det tage tre måneder at rydde op på en hylde med cigaretter?

Da afgifterne på cigaretter steg for godt et år siden, så en pakke i snit skulle koste 55 kroner, gik der måneder og atter måneder, hvor kunderne stadig kunne købe cigaretter til ’gammel’ pris omkring 40 kroner. Nu vil skatteministeren gøre det ulovligt at sælge tobaksvarer med gamle banderoler tre måneder efter fremtidige prisstigninger. Men kritikere undrer sig over, hvorfor der skal gives tre måneders line.

»Jeg begriber det ikke. Hvordan i alverden kan det tage tre måneder at rydde op på en hylde med cigaretter? Det burde kunne klares på en uge. Maksimalt en måned«, siger Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.