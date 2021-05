Professor om dagens smittetal: Vi har vejret med os

Der er det seneste døgn registreret 997 nye smittetilfælde med coronavirus, viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

De nye smittetilfælde kommer på baggrund af 149.048 PCR-prøver, som er de test, hvor der podes i halsen. Det betyder, at andelen af smittede blandt disse test – den såkaldte positivprocent – lander på 0,67 procent. Det er marginalt lavere end de 0,70 procent fra torsdag. Det kan dog være svært at sammenligne positivprocenten direkte med tidligere perioder, hvor betingelserne for og omfanget af test har været and