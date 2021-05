EMA godkender Pfizer-vaccine til børn ned til 12 år

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) siger, at den anbefaler vaccinen fra Pfizer/BioNTech til brug på børn, der er 12 år eller ældre. Indtil nu har vaccinen kun været anbefalet til personer ned til 16 år. De nye anbefalinger fra EMA kommer efter et ekstraordinært møde i agenturets ekspertkomité fredag eftermiddag.

Pfizer/Biontechs coronavaccine er den første, som er godkendt til brug for personer under 16 år i Europa. Det er op til hvert enkelt land at afgøre, hvorvidt de vil benytte vaccinen på børn. I Danmark vil Sundhedsstyrelsen først tage stilling i sagen om et par uger.

USA og Canada har allerede åbnet for, at børn ned til tolv år kan få vaccinen. den. Ifølge producenten har studier vist, at vaccinen giver god beskyttelse også hos børn.

Fakta Disse lande vil vaccinere børn USA og Canada er allerede i gang med at vaccinere børn mellem 12 og 15 år. Her blev vaccinen godkendt tidligere i maj.

Flere EU-lande har også meldt sig klar til at give vaccinen til aldersgruppen. I Tyskland er det planen at vaccinere de første 7. juni.

Israel havde i marts vaccineret 600 børn mellem 12 og 16 år. Eksempelvis børn med diabetes, lunge- eller hjertesygdomme og kræft. Ifølge de israelske myndigheder har der ikke været nogen væsentlige bivirkninger blandt de vaccinerede.

273.165 personer i Danmark er i aldersgruppen 12- til 15 år. Kilder: Danmarks Statistik, Pfizer, Reuters og Ritzau.

Tyskland står klar til at vaccinere børn, der er 12 år eller ældre, mod coronavirus allerede i begyndelsen af juni. Det stod klart, efter at forbundskansler Angela Merkel og landets 16 delstatsledere torsdag nåede til enighed om en plan for de yngre børn. Her lød det, at børn på 12 år eller over skal kunne vaccineres fra 7. juni.

Merkel gentog torsdag, at målet er, at »alle borgere er blevet tilbudt en vaccine ved sommerens udgang«. Hun lovede samtidig, at børn med underliggende sygdomme får høj prioritet i vaccinationskøen, såfremt et særligt udvalg ellers anbefaler det. Mange i Tyskland mener ikke, at man over en bred kam bør bruge vaccinerne til børn, så længe deres langtidsvirkninger ikke er bedre dokumenteret.

Covid-19 vaccinationerne i Europa sker stadig for langsomt, siger WHO. Verdenssundhedsorganisationens direktør for det europæiske kontinent, Hans Kluge, siger, at nye og mere smitsomme varianter vækker bekymring.

»Vi ved for eksempel, at den indiske variant, B1617, er mere smitsom end den britiske variant, B117, som selv var mere smitsom end den forrige variant«, siger Kluge til AFP.

Ifølge WHO er pandemien først ovre, når 70 procent er vaccineret.

