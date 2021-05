Børnelæger anbefaler vaccination til de mest syge børn

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Godt nyt er på vej til børn med alvorlige kroniske sygdomme. De kan sandsynligvis se frem til at blive vaccineret mod corona, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) fredag eftermiddag har besluttet at godkende vaccinen fra Pfizer/BioNTech til børn ned til 12 år.

Formanden for danske børnelæger, overlæge Klaus Birkelund Johansen, glæder sig på børnenes vegne.

»Nu kan vi komme i gang med at vaccinere de børn, der er i risiko for at få et alvorligt forløb af covid-19«, siger han.

Hvor mange børn, det drejer sig om, er uvist. Men står det til børnelægernes selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab, skal det være meget få.

»Det kan være børn med en alvorlig lungesygdom med svær nedsat lungefunktion eller børn med gigtsygdomme, der involverer lungerne«, siger Klaus Birkelund Johansen.

Tyskland vil vaccinere børn bredt

Mens det i Tyskland er planen at tilbyde vaccinen til alle børn fra 12 år fra 7. juni, anbefaler de danske børnelæger indtil videre kun at vaccinere de mest syge. Det skyldes, at børn mellem 12 og 15 år ikke driver smitten, at de yderst sjældent bliver alvorligt syge, hvis de smittes, og at deres risiko for senfølger er minimal.

»Samtidig har vi god kontrol med pandemien. Vi står ikke på nogen brændende platform, og derfor er vores anbefaling at afvente efteråret«, siger Klaus Birkelund Johansen.

På det tidspunkt står det klart, hvor mange voksne der har taget imod vaccinen, og om der er varianter, som vaccinerne ikke dækker.

»Lad os være tålmodige og se, hvordan det går med at vaccinere den voksne del af befolkningen, inden vi beslutter os for, om børnene også skal vaccineres«, siger Klaus Birkelund Johansen.

Allerede godkendt i Nordamerika

Pfizer-vaccinen blev tidligere i denne måned godkendt til børn ned til 12 år i USA og Canada, hvor mange allerede har fået den. Erfaringerne fra de to lande bør indgå i overvejelser om, hvorvidt den skal tilbydes danske børn.

»Viser der sig nogle bivirkninger, som vi indtil videre ikke er bekendt med, så bør det selvfølgelig indgå i overvejelserne«, siger Klaus Birkelund Johansen.

Indtil nu har vaccinen kun været anbefalet til personer ned til 16 år. Sundhedsstyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om aldersgruppen også skal udvides herhjemme.

ritzau