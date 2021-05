Regioner kræver millioner fra læger for negative coronasvar

John Overmark Hansen er en af de borgere, der har modtaget en unødvendig e-mail fra sin læge om testsvar. Han blevet testet fire gange i 2020, og hver gang har lægen faktureret regionen for at sende en besked, som John hverken har bedt om eller brug for. I alt blev der sendt oftest ligegyldige beskeder til patienter for omkring 25 millioner kroner på et halvt år i 2020.