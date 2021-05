Overlæge vil hjælpe svenskere efter dagens smittetal: »Jeg synes, vi bør række dem en hånd«

Der er registreret 844 nye smittetilfælde det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut.

Det er sket på baggrund af 110.874 PCR-prøver, hvor man podes i halsen.

Det betyder, at andelen af smittede ud af alle prøver – den såkaldte positivprocent – er 0,76. Det er det højeste niveau siden midten af januar.

Mængden af PCR-prøver ligger dog i den lave ende sammenlignet med de seneste måneder, hvor antallet af daglige test ofte har været over 150.00.

Christian Wamberg, overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital er positiv efter dagens smittetal.

»Jeg synes stadig, at vi står et godt sted, hvor der er god kontrol over smitten, specielt over sygehusbelastningen«.

På intensivafdelingerne er presset ifølge overlægen så lav, at der er overskud til at hjælpe svenskerne.

»Vi har været utrolige heldige og dygtige til at håndtere pandemien. Men vi aner ikke, hvor slemt de har haft det i Sverige. Så jeg synes, vi bør række dem en hånd«.

Antallet af indlagte stiger med 5 til 153. Det er tredje dag i træk, at antallet af indlagte stiger.

Af dem ligger 34 på intensiv, hvoraf 22 ligger i respirator.

Der er ingen nye dødsfald. Det samlede antal coronarelaterede dødsfald ligger derfor på 2.516.

Ritzau