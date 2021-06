Efterspørgslen på skrottede vacciner stiger markant

Siden mandag er efterspørgslen på de skrottede vacciner steget markant. Det måtte Practio, der står for at vaccinere med disse, sande. Det fortæller læge og medstifter af selskabet, Jonas Nilsen.

»Jeg sad og kiggede på vores tæller for bookinger, og den begyndte lige pludselig at gå opad, så jeg kunne jo regne ud, at der var kommet en nyhed«, siger han.

»Så kunne jeg se, at vaccinationskalenderen var blevet udskudt igen, og så gav det jo meget god mening«.

Det er hovedsageligt folk midt i 30’erne, der har tilmeldt sig siden mandag eftermiddag.

»Det er dog ikke så anderledes fra det billede, som vi normalt ser, men det giver god mening, fordi de står bagest i den officielle vaccinekø«, siger han.

Siden mandag eftermiddag er antallet at nytilmeldte til tilvalgsordningen for de skrottede vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson steget med flere tusinde. På nuværende tidspunkt sidder mere end 30.000 personer således i kø til en lægekonsultation, der skal afgøre, om det er forsvarligt at vaccinere dem med en af de to vacciner.

Vaccinerne er taget ud af det officielle vaccinationsprogram i Danmark, fordi der er registreret tilfælde af meget sjældne blodpropper.

99 procent af dem, der får et stik gennem ordningen, stikkes med vaccinen fra Johnson & Johnson.

»Det er den, som borgerne helst vil modtage og den, som lægerne helst vil ordinere. Det skyldes formentlig, at den kun kræver ét stik, og at den ser ud til at have færre bivirkninger hos især mænd.

450 læger hjælper

Mandag havde Practio 1.300 gennem en lægekonsultation, og det tal forventes at stige, i takt med at selskabet får flere læger om bord. På nuværende tidspunkt har 450 læger skrevet sig op til at hjælpe med ordningen.

Jonas Nilsen fortæller, at konsultationerne har resulteret i en afvisning af hver sjette person.

»Det kan der jo være forskellige sundhedsmæssige grunde til, og det er helt op til lægen af vurdere«.

Gennemsnitsalderen for ordningens tilmeldte er 33 år, oplyser han, mens 87 procent af dem er mænd. Det er allerede muligt at blive stukket samme dag, som man bliver godkendt til det.

ritzau