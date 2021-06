Analyse: Presset på Brostrøm er maksimalt

Inden for et par uger ved vi, om direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm har tyngden og fagligheden i behold, eller om han lader sig kue af det maksimale politiske pres, regeringen igen har sat ham under.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har bedt Sundhedsstyrelsen inden for to uger levere en faglig revurdering af det grundlag for at bortdømme de to vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson i massevaccinationsprogrammet. Det sker, fordi sluttidspunktet i vaccinationskalenderen igen-igen-igen er skubbet to uger den forkerte vej, så befolkningen først er færdigvaccineret midt i september.

Meldingen kom, samme dag som den stort omtalte Mette Frederiksen-biografi ’Det første år’ udkom. I bogen bliver den store strid i tiden omkring den første nedlukning sidste forår mellem Søren Brostrøm på den ene side og statsministeren på den anden side skildret med al tydelighed.