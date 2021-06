95 procent i Danmark har takket ja til tilbudt vaccine

Der har indtil videre været meget stor tilslutning til at blive vaccineret med en coronavaccine i Danmark. Indtil videre har 19 ud af 20 af dem, der er blevet tilbudt en vaccine, sagt ja til stikket, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

»Vi har hele tiden vidst, at danskerne var villige til at lade sig vaccinere, men det er meget imponerende, at den samlede vaccinationstilslutning blandt de første ni målgrupper er helt oppe på 94,9 procent«, skriver han.

I Danmark bliver man vaccineret i rækkefølge, hvor især alder spiller ind, og opgørelsen fra Heunicke tæller personer til og med gruppe ni, som dækker folk ned til 64-65 år.

Der har været størst tilslutning blandt personale i sundhedssektoren og socialsektoren, hvor 98,4 procent har sagt ja til at blive vaccineret. Danmark er blandt de lande i verden, hvor flest er villige til at lade sig vaccinere.

Andelen af personer, der vil tage en vaccine, vil formentlig falde en lille smule, i takt med at det er de yngre grupper, som står for tur. I hvert fald viser flere målinger, at tilslutningen til vacciner stiger i takt med alderen.

Omkring 80 procent mellem 18-39 år er klar til at tage en vaccine. Det viser en rapport fra slutningen af maj fra Hope-projektet på Aarhus Universitet, der under coronapandemien undersøger befolkningens adfærd og holdninger. Samlet er 87 procent af befolkningen klar til at tage en vaccine, viser rapporten, der er baseret på interviews med 500 danskere på daglig basis.

I lande som Tyskland, Frankrig og USA er det kun omkring 60 procent, som vil vaccineres.

