Folketinget vil have flere til at donere en nyre

Hvad der præcis skal til ligger ikke fast endnu. Men et enigt Folketing har netop vedtaget, at partierne senest med udgangen af 2021 skal have drøftet, hvordan ventetiden på at få en ny nyre kan afkortes.

»Ventelisten er alt for lang. Derfor er donation fra levende donorer et vigtigt indsatsområde«, lød det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) under forespørgselsdebatten forud for vedtagelsen af forslaget.

Han pointerede, at selv om det siden 1. januar 2019 har været tilladt med anonyme nyredonationer herhjemme, har det kun ført til ganske få henvendelser. Foreløbig er der ifølge Dansk Center for Anonym Levende Nyredonation blot gennemført én donation.