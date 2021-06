750.000 skrottede vacciner står på køl i Danmark

Der står lige nu 762.250 vaccinedoser fra Johnson & Johnson og AstraZeneca i køleskabe hos Statens Serum Institut (SSI).

Det oplyser SSI til TV 2.

Det skal der findes en løsning på, da de fleste er ved at blive for gamle. Mest presserende er mere end en halv million AstraZeneca-vacciner, som udløber over de kommende tre måneder - størstedelen i juli.

Vaccinerne kan ikke foræres væk under Covax-programmet under Verdenssundhedsorganisation (WHO), som fordeler vacciner til Afrika, da organisationen alene distribuerer doser, der kan sendes direkte fra producenten til modtagerlandet.

Administration er svær

Det gælder altså ikke vacciner, som har været en tur omkring for eksempel Danmark.

En af årsagerne er logistikken, da det er svært at administrere små sendinger af vacciner. Det forklarer Flemming Konradsen, der er ekspert i global sundhed på Københavns Universitet.

»Det er simpelthen nemmere at koordinere store klumper, som kommer fra ét centralt sted på ét aftalt tidspunkt og efter én godkendt plan for udrulning«, siger Flemming Konradsen til TV2.

Derfor kan løsningen i stedet blive at skibe vaccinerne afsted til et enkelt land, og det er der ifølge Jyllands-Posten også et politisk flertal for i Folketinget.

Flemming Konradsen vurderer, at det kan blive nødvendigt at kigge på lande lidt tættere på - for eksempel i EU. Danmark har allerede foræret knap 60.000 AstraZeneca-vacciner til den tyske delstat Slesvig-Holsten.

De to vacciner er taget ud af det danske vaccinationsprogram, fordi Sundhedsstyrelsen vurderer, at risikoen for sjældne tilfælde af blodpropper er større end fordelene, der er i at undgå indlæggelser på grund af coronasmitte.

Regeringen har dog bedt styrelsen genoverveje den beslutning, og der ventes en udmelding om cirka halvanden uge.

Der er 233.850 vaccinedoser fra Johnson & Johnson på køl. Men her er der ikke et akut problem i forhold til udløbsdato, da de kan holde til 2023.

En meget lille del af de vacciner, der ligger på køl, bliver brugt i det frivillige vaccinationsprogram, men det har indtil videre kun været få tusinde.

ritzau