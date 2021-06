Dragør Kommune opfordrer privatansatte til hjemmearbejde

Dragør Kommune opfordrer private arbejdsgivere i kommunen til at lade deres ansatte arbejde hjemme, skriver kommunen i en pressemeddelelse torsdag. Det sker i et forsøg på at inddæmme smitten, som hastigt nærmer sig et niveau, der vil resultere i en automatisk nedlukning. Det vil i så fald være både skoler og foreningsliv, der skal lukke ned. Biblioteker er allerede blevet bedt om at lukke, ligesom kommunale medarbejdere er sendt hjem.

Hvis en kommune har mere end 300 smittede per 100.000 indbyggere, kan den blive ramt af en automatisk nedlukning. Torsdag er Dragør Kommunes smitteniveau – også kaldets incidenstallet – opgjort til 288,86. Der har været en mindre stigning siden onsdag, hvor kommunen havde en incidens på 280.

Opdateres ...

