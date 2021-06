Bene Klarlunds klumme: En tur på landet kan få præteenagere til at glemme alt om skærmtid og sociale medier

Sidste weekend var drengene og jeg på besøg hos Søren Ryge og Cathrine i Rønde. Drengene, som hedder Karl og Kristian, er fætre og mine børnebørn, men hos Søren hedder de bare drengene. Pandemien var et benspænd for det årlige besøg, så sidste år måtte vi springe over. Men nu er de voksne vaccineret, og børnene er testet.

Drengene er 9 og 11 år. Stadig børn, men fritidsinteresser, forpligtelser og venner fylder mere end tidligere. En af drengene er ret glad for sin mobil. Han bruger meget tid på at tjekke beskeder og kommunikere med sine venner. Frygten for at gå glip af noget dominerer. Jeg syntes ikke, han skulle gå glip af at være fuldt til stede i sommeridyllen på landet. Så jeg misbrugte Søren Ryge og sagde forud for weekendturen, at Søren ikke ville have, at man havde mobiler med. Takket være denne autoritet blev mobilerne hjemme.

Søren Ryge havde tænkt en del over, hvad vi dog skulle finde på. Men det var der ingen grund til. En kilometer før vi er fremme, springer drengene ud af bilen og løber som vanligt ad grusvejen frem til huset for at tage alle de kendte hjørner af haven i besiddelse. I Sørens gemmer finder de økser og knive og går i gang med at snitte. Her er alt tilladt, så længe man ikke falder i søen. De boltrer sig i haven, hvor kørvelen blomstrede hvidt overalt, og bruger uanede mængder af tid på vandleg med hunden YoYo. Vi besøger naboerne og oplever, hvordan Liv kalder på de der helt særlige køer med enorme horn. Og så kommer de stormende. Drengene synes, det er fascinerende, ikke mindst fordi de også i år skulle have skelethoveder med hjem, denne gang koskelethoveder med enorme horn.