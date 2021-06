Lavt antal er smittet med covid-19 trods vaccination

1.334 personer er smittet med covid-19, efter at de har fået begge stik med en vaccine. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det svarer til, at 0,1 procent er smittet trods vaccination. Det er ikke mange, vurderer Camilla Foged, professor i vaccinedesign ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet.

»Det er et meget lavt tal«, siger hun og peger på, at vaccinen fra Pfizer/BioNTech, der er klart mest brugt i Danmark, i studier har vist en effekt på 95 procent.

Hun peger på, at andre ting også har bidraget til det lave tal:

»Jeg vil tro, det er fordi, vi har haft en relativ skrap nedlukning, så smitten har været relativt lav. Så også andet end vacciner har bragt smitten ned«, siger Camilla Foged.

Hun fortæller, at studierne er lavet steder med relativt høj smitte, så der hurtigere kommer data på, om vaccinerne virker.

SSI’s opgørelse dækker over perioden 27. december 2020 til 1. juni 2021. Det er den periode, hvor myndighederne har vaccineret befolkningen mod corona.

147 vaccinerede er blevet indlagt

Ifølge opgørelsen har der været 147 indlæggelser inden for 14 dage, efter at en person, der har fået begge stik med en vaccine, er testet positiv for corona.

Camilla Foged mener, at det er interessant at blive klogere på, hvor mange af de vaccinerede smittede der har haft et alvorligt sygdomsforløb.

I studier har vaccinen fra Pfizer/BioNTech forhindret alle alvorlige coronaforløb ifølge definitionen fra USA’s Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

Ifølge SSI’s opgørelse er 5.801 personer konstateret smittet efter første vaccinestik. Blandt de smittede er 312 personer døde inden for en måned efter vaccination.

SSI kender ikke detaljerne om dødsfaldene. De kan derfor også skyldes andre sygdomme.

Cirka fire ud af ti danskere - eller 40,9 procent af befolkningen - har nu fået mindst et vaccinestik.

23,4 procent har fået begge stik og betegnes derfor som færdigvaccinerede.

ritzau