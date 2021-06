Heunicke: »Jeg glæder mig helt vildt til, at vi kan smide dem i skraldespanden«

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har mandag fået det første stik med vaccine mod covid-19. På billeder fra vaccinationscenteret i Ishøj ses en tilfreds minister modtage sit stik i venstre overarm. Heunicke gav på vej ind til vaccinationen udtryk for optimisme som følge af stabile smittetal og fremskridt i vaccinationskalenderen. Det betyder, at han håber, at krav om mundbind kan fjernes, inden sommerferien er ovre.

»Jeg glæder mig helt vildt til, at vi kan smide dem i skraldespanden og ånde frit«, siger han forud for sin vaccination ifølge flere medier.

»Der går nok lidt tid, før vi gør det alle steder. Men så meget væk så hurtigt som muligt. Det er målet«.

Han noterer sig, at stabile smittetal og fremskridt med vaccinationerne giver mulighed for at fjerne restriktioner - herunder krav om mundbind nogle steder. Dermed kan sundhedsministeren på lige fod med sin chef, statsminister Mette Frederiksen (S), afvente sit andet stik, før han er færdigvaccineret.

Sundhedsministeren benyttede samtidig lejligheden til at takke landets sundhedspersonale.

2,4 millioner har påbegyndt vaccination

Den 46-årige Magnus Heunicke er i den gruppe, der i vaccinationskalenderen kaldes 10d1, som omfatter borgere i alderen 16-19 år og 45-49 år. De første vaccinationer i den gruppe blev givet i maj, og det er planen, at alle 608.011 personer i gruppen har fået tilbud om et stik inden udgangen af juni.

Statsminister Mette Frederiksen, der er 43 år, og som derfor tilhører gruppe 10d2 i vaccinationskalenderen, påbegyndte sin vaccination fredag. Ifølge den seneste opdatering fra Statens Serum Institut har 2,4 millioner danskere påbegyndt deres vaccinationer. Det svarer til omkring 41 procent af alle, der vil få det tilbudt. Af dem er omkring 1,4 millioner eller lidt over halvdelen færdigvaccineret.

Alle over 16 år vil blive tilbudt en vaccine mod covid-19 som led i sundhedsmyndighedernes plan for massevaccination af befolkningen. Det er frivilligt, om man vil tage imod tilbuddet.

ritzau