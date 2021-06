Bliver B.1.617.2 også en trussel i Danmark: Særdeles smitsom indisk virusvariant stiller Boris Johnson i ubehageligt coronadilemma

Premierminister i Storbritannien Boris Johnson står i et alvorligt dilemma: Skal han holde fast i sin store og i befolkningen så populære genåbningsplan, hvor alle coronarestriktioner bliver fjernet 21. juni? Eller skal han tvunget af omstændighederne udsætte genåbningen uger ud i fremtiden, mens hans popularitet vil dale?

Svaret kommer nok i næste uge, men viser også, hvorfor den danske genåbningsforhandling blandt partiledere på Christiansborg i dag, onsdag, ikke er helt simpel. For mens smitten i Danmark er faldende, er den helt uventet eksplosivt stigende i Storbritannien.

25. maj var der 36 bekræftet smittede i Storbritannien per million indbyggere. To uger senere fik lidt over 80 per million et positivt testsvar, og Storbritannien står måske ved foden af den tredje smittebølge. Derfor er ekstra vacciner og testfaciliteter sendt til Greater Manchester og Lancashire, hvor smitten buldrer mest.