Sygeplejerskers strejke kan udløse ny pukkel af udskudte operationer

Når over 5.000 sygeplejersker natten til lørdag ventes at gå i strejke, kan det skabe en ny pukkel af udskudte operationer og behandlinger.

Det sker på et tidspunkt, hvor sygehusene netop er ved at komme i bund med de operationer, der har været udskudt under coronanedlukningen.

»Sundhedsvæsenet er næsten tilbage til normale tilstande. Der må vi forvente, at der vokser en ny pukkel op på de her områder«, siger professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det er de ikke-akutte, planlagte operationer og behandlinger, der udskydes. Eksempelvis brokoperationer og operationer af knæ og hofter.

Det er den samme type behandling og operationer, der har været udsat som følge af neddroslingen under corona.

Hvor stor en pukkel der vil blive oparbejdet, afhænger ifølge professoren af to ting: Strejkens omfang og varighed.

»Nu er det et forholdsvist håndterbart antal sygeplejersker, der er tale om«.

»Så hvis strejken kun bliver få uger, og ikke breder sig yderligere, så kan det forholdsvist hurtigt indhentes«.

»Men hvis den bliver mere langvarig, og hvis flere sygeplejersker bliver inddraget, kan der gå lang tid, før puklen bliver indhentet«, siger Jakob Kjellberg.

Flere kan gå i strejke

Det er ifølge professoren ikke utænkeligt, at Dansk Sygeplejeråd vil udvide antallet af strejkende sygeplejersker.

»Strejker udvikler sig ofte, og da sygeplejerskerne strejkede i 2008, udviklede det sig til en langvarig konflikt, der tog otte uger«.

»Dengang tog det et helt år, før patientrettighederne blev genindført«.

»Så omfang og varighed er afgørende for, hvor lang tid det tager at komme tilbage til normale tilstande«, siger Jakob Kjellberg.

Regionerne har oplyst, at man nu går i gang med at se på, hvilke operationer og behandlingsaftaler, som må udskydes.

Hvis man som patient er omfattet af konsekvenserne af konflikten, får man besked fra sin region.

ritzau