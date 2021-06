Vaccination: 205.400 sæt smalle skuldre har fået en nøglepositition i kampen mod delta-varianten

Små skuldre på 205.400 børn skal til efteråret uden snert af selviskhed og egennytte modtage et stik for at hjælpe alle dem, der ikke kan hjælpe sig selv, så samfundet kan fungere så normalt muligt under en pandemi, der så langtfra er slut.

Det er konsekvensen af, at Sundhedsstyrelsen med direktør Søren Brostrøm i spidsen torsdag på et pressemøde udstyrede landets 12-15-årige med en nøgleposition, hvor de skal være med til at booste den samlede immunitet i befolkningen. Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at alle børn fra 12 til 15 år lader sig vaccinere med Pfizer-vaccinen til september, når den øvrige befolkning er færdigvaccineret.

Det stiller danske forældre i et enormt dilemma: Skal deres lille raske barn lade sig coronavaccinere for andres skyld? Og den præmis forsøgte Søren Brostrøm ikke at skjule. For børn får oftest helt milde, ligegyldige covid-19-forløb, hvis de overhovedet får symptomer.