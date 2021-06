Laveste antal smittede siden 6. september: »Alt tyder på, at vi får mere og mere bugt med infektionen«

Der er fredag registreret det laveste antal smittede siden starten af september.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Siden torsdag er 203 bekræftet coronasmittet. Det er et faldt på 128 fra torsdag, hvor der 331 blev konstateret smittede.

Man skal tilbage til 6. september 2020 for at finde et lavere smittetal.

Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen og mangeårig anæstesilæge, er meget positiv over dagens smittetal.

»Det går rigtig meget i den rigtige retning nu. Alt tyder på, at vi får mere og mere bugt med infektionen«, siger han.

»Foreløbig er der ikke noget, der tyder på, at genåbningen har haft betydning for smitten. Alt går i den rigtige retning«.

De nye smittetilfælde er fundet blandt 91.175 PCR-prøver. Dermed var det 0,22 procent af de analyserede prøver, der var positive for covid-19.

Og så bider jeg mærke i, at der nu er mulighed for, at børn kan vaccineres. Det er meget positivt Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen og anæstesilæge

Det tal kaldes også positivprocenten og har ligget stabilt lavt under 0,50 siden 9. juni, hvor der dog var tekniske problemer og dermed formentlig en overestimering af tallene.

»Det er også en lav positivprocent, som vi godt kan være tilfredse med«, siger Torben Mogensen

Han mener, at man nu skal holde fokus på vaccinationen.

»Vi skal være opmærksomme på at holde tempoet på vaccinationerne oppe«.

»Og så bider jeg mærke i, at der nu er mulighed for, at børn kan vaccineres. Det er meget positivt«, siger han.

Der er også blevet foretaget 383.305 lyntest siden torsdag. Positive prøvesvar fra lyntest indgår dog ikke i smittetallene, fordi der er usikkerhed om svarene.

Antal indlagte ligger uændret på 84 for tredje dag i træk.

Der er ingen nye dødsfald.

ritzau