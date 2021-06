Sygeplejersker i Odense og Silkeborg må droppe strejke

Artiklen er opdateret kl. 12.03 og igen kl. 12.22 med oplysningen om, at mange sygeplejersker i Odense også er blevet undtaget strejken.

Størstedelen af de sygeplejersker, der er ansat i Silkeborg Kommune eller Odense Kommune, er blevet undtaget fra den strejke, der ellers er blevet igangsat natten til lørdag. Det skyldes i begge tilfælde, at kommunerne vurderer, man ikke kan undvære de ansatte til at løse de mest nødvendige opgaver. Og at antallet af sygeplejersker i nødberedskaberne vil overstige den normale bemanding.

I Silkeborg Kommune har man gennemgået hjemmesygeplejerskernes opgaver for at se, om der er opgaver, som kan undværes i strejkeperioden. Her er strejken aflyst for alle sygeplejersker, fordi det »kun i meget begrænset omfang er muligt at fravælge nogle af opgaverne«, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

»Der er efter gennemgangen enighed om, at nødberedskabet reelt vil skulle overstige omfanget af den daglige bemanding uden vikardækning«, lyder det videre.

»Voldsomt beskæmmende«

I Dansk Sygeplejeråds afdeling i Midtjylland er kredsformand Anja Laursen frustreret over udfaldet. Hun siger, at det viser, at der er så få sygeplejersker ansat i Silkeborg Kommune, at det ikke engang er muligt at strejke.

»Jeg synes, det er voldsomt beskæmmende, at vi sygeplejersker vælger at gå i strejke, fordi vi har et stort lønefterslæb. Og nu viser det sig, at der simpelthen ikke er tilstrækkeligt med sygeplejersker til at stille et nødberedskab til det uopsættelige, livstruende og førlighedstruende arbejde«, siger Anja Laursen.

I Odense Kommune er antallet af sygeplejersker, der strejker i kommunen, skåret ned fra 200 til 25. Det er sket i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd (DSR), fortæller John Christiansen, der er formand for sygeplejerskerne i Syddanmark under DSR.

»Vi udviser ansvarlighed, i forhold til hvad Odense Kommune beder os om, når det kommer til, hvilket beredskab vi skal stille med. Strejken kommer til at se anderledes ud i Odense Kommune, end vi havde forestillet os, og derfor kommer vi selvfølgelig også til at overveje, hvad næste skridt er«, siger han.

Omkring 5.000 sygeplejersker ventes at være gået i strejke fra lørdag. Det svarer til cirka hver tiende sygeplejerske i Danmark. Strejken er udfaldet af, at sygeplejerskerne mandag stemte nej til et mæglingsforslag i Forligsinstitutionen. Forklaringen er, at sygeplejerskerne ønsker mere i løn og et opgør med tjenestemandsreformen, som ifølge dem er skyld i et lønefterslæb.

ritzau