Tak til alle bloddonorer. Jeg er glad for mit nye blod. Men arver man allergier?

Trine Remfeldt: Først og fremmest en overdådig tak til alle bloddonorer, der hjælper med at redde andre menneskers liv. Da jeg fik blodtransfusion, blev det kort nævnt, at det nok forringer immunforsvaret. Kan du fortælle noget om det? Kan man ’arve’ allergier via blodtransfusion? Man danner selv blod hele tiden. Kan man på et tidspunkt sige, at man kun har ’sit eget’ blod tilbage? Er der specielle problemer, hvis man senere skulle have brug for endnu en transfusion?

Bente Klarlund Pedersen: Mange spændende spørgsmål, som jeg svarer på med hjælp fra professor og overlæge Sisse Rye Ostrowski fra Blodbanken på Rigshospitalet. Når man får en blodtransfusion, får man 200-300 ml ’fremmed’ blod, og det kan påvirke immunforsvaret, der skal forholde sig til det fremmede blod. Man kalder dette fænomen transfusionsrelateret immunmodulering. Det er f.eks vist, at blodtransfusion før kirurgi for visse kræftformer kan øge risikoen for tilbagefald af kræften, hvilket muligvis er relateret til denne effekt. Effekten på immunforsvaret er dog forbigående.

Det er interessant, at man i sjældne tilfælde faktisk kan ’arve’ bloddonors allergi ved en blodtransfusion. Det er i hvert fald beskrevet for jordnøddeallergi og visse dyre- og pollenallergier. Den måde, man ’arver’ allergien på, er ved overførsel af visse antistoffer (IgE) fra donor, som kan lave allergi ved at sætte sig på immunceller hos modtageren af blodet. Den arvede allergi kan være der i lang tid, idet IgE bliver ved med at være bundet til immunceller i forskellige væv.