Nyt studie: Sådan blev Alpha den dominerende variant

Forskere fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet har kortlagt, hvordan Alpha-varianten af covid-19 blev dominerende i Danmark. Den udgør i dag omkring 98 procent af alle smittetilfælde, skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Analyserne viser, at varianten først dominerede i Nordjylland to uger efter resten af landet. Det skete på trods af et stort udbrud i Aalborg i december. Det kan blandt andet hænge sammen med sekventering af virus’ arvemateriale, som er et effektivt middel til at bremse smitteudbrud ifølge professor Mads Albertsen fra Aalborg Universitet.

»Det er overordnet det, der gør, at vi kan gribe ind, inden vi får problemer«, siger han.

Vigtigt værktøj

Sekventering er ifølge Statens Serum Institut et vigtigt værktøj til brug for overvågning af nye mutationer og varianter, afgræsning af smittekæder, smitteopsporing og inddæmning af infektionen. Det er en metode til at finde frem til rækkefølgen af byggestene i et bestemt stykke dna eller rna. Mads Albertsen fortæller, at sekventering også er det, som myndighederne bruger for at bremse udbredelsen af Delta-varianten, som er den variant, der først blev set i Indien.

Analyser viser, at de første observationer af Alpha-varianten fra 14. november 2020 kan relateres til 37 procent af alle efterfølgende smittetilfælde til og med 8. februar i år. Mads Albertsen uddyber, at det betyder, at meget af smitten med Alpha-varianten i perioden stammer fra de første tilfælde. Samtidig viser det nye studie, at der var 10-50 procent tilfælde, der løbende kunne tilskrives flere smittetilfælde på rejser.

Af studiet fremgår det, at de rejserelaterede tilfælde bidrog væsentligt til, at Alpha-varianten blev dominerende i Danmark. Men relativt få af tilfældene på rejser kan relateres til Storbritannien, som ellers var det første land, hvor man så varianten. Det tyder på, at der har været omfattende smitte i andre dele af Europa. Statens Serum Institut mener, at det nye studie viser vigtigheden af overvågning.

»Resultaterne i det nye studie viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er at have et effektivt overvågningsprogram for virusvarianter«, siger overlæge Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut.

