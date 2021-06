Ny anbefaling fra EU-agentur: Fremryk andet vaccinestik for at tæmme Delta-variant

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -Kontrol (ECDC) anbefaler, at alle europæiske lande fremover lader der gå tre uger mellem første og andet stik med en coronavaccine. I Danmark går der typisk seks uger mellem de to stik.

Anbefalingen kommer, i lyset af at den smitsomme Delta-variant spreder sig rundt i verden. Det er den, som først blev opdaget i Indien.

»Lad os ikke glemme, at lige nu har vi en europæisk befolkning, hvor mere end 40 procent af de, der er over 60 år, endnu ikke er fuldt vaccineret«, siger Bruno Ciancio, der er chef for overvågningssektionen hos ECDC, til TV 2.

ECDC vurderer, at Delta-varianten er 40 til 60 procent mere smitsom end Alpha-varianten, som først blev opdaget i Storbritannien.

I Danmark har Statens Serum Institut tidligere fremhævet, at det tyder på, at man har lidt lavere beskyttelse mod Delta -varianten, hvis man kun har fået ét vaccinestik. Har man fået to stik, er man derimod godt beskyttet.

Det er også på den baggrund, at ECDC nu kommer med sin anbefaling.

ritzau