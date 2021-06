Pfizer sætter rygestopmiddel på pause efter fund af kræftfremkaldende stof

Pfizer sætter distributionen af rygestopmidlet Champix på pause. Det sker, fordi man i nogle partier af midlet har fundet forhøjede niveauer af nitrosaminer, oplyser Pfizer Danmark. I Danmark er der ikke nogle af de pågældende partier. Alligevel stoppes distributionen midlertidigt.

Champix er et rygestopmiddel, som tages gennem et forløb på 12-24 uger. Det har været på markedet i 15 år.

»Vi mener, at fordelene ved brug af Champix opvejer den meget lille risiko, der muligvis kan opstå gennem eksponering for nitrosaminer i en periode på 12-24 uger, udtaler Pfizer Danmark i en skriftlig kommentar.

Nitrosaminer er organiske forbindelser, som man udsættes for hver dag. De findes blandt andet i grillede fødevarer, grøntsager og mælkeprodukter. Nogle nitrosaminer kan være kræftfremkaldende, hvis man udsættes for store mængder over længere tid.

Ifølge Pfizer Danmark tager lægemiddelmyndighedernes grænseværdier for indholdet af nitrosamin udgangspunkt i eksponering over 70 år. De ser altså på, om indholdet af nitrosamin i et lægemiddel vil være skadeligt, hvis man indtager det hver dag i 70 år. De tager dermed ikke højde for, hvor lang tid et behandlingsforløb varer.

I 2019 bad det europæiske lægemiddelagentur (EMA) virksomheder i lægemiddelindustrien, herunder Pfizer, om at undersøge forskellige lægemidler for forekomsten af nitrosaminer. Det skyldtes fund af urenheder med nitrosamin i lægemidler.

ritzau