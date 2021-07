Bente Klarlunds klumme: Måske er det ved at være gammeldags at lægge sig ud for at solbade

Den der, du har på halsen, hvor længe har du haft den«, spørger min veninde og peger på et brunt mærke på min hals. I løbet af et par dage er »den der« fjernet af en kompetent hudlæge på Bispebjerg Hospital. Jeg tænker med taknemmelighed, at en del af sundhedsvæsenet ærligt talt er virkelig velfungerende. Tænk, at man superhurtigt kan blive henvist til vurdering af sådan en plet på huden.

Det er især modermærkekræften, der er frygtet. Den viser sig i reglen ved, at et nyt modermærke opstår, eller et gammelt modermærke ændrer udseende eller tykkelse. Man skal reagere, hvis et modermærke vokser i bredde og/eller højde, ændrer form og/eller farve, eller hvis der kommer skorpe på eller et sår inde i modermærket. Har lægen mistanke om modermærkekræft, bliver det fjernet og mikroskoperet.

Mens jeg ventede på at blive kaldt ind til hudlægen, tænkte jeg på, hvordan moden har ændret sig, hvad angår solbadning, der som bekendt er en væsentlig grund til hudkræft. Solbrune børn er sunde børn, fik jeg at vide. Selv var jeg bleg som barn. Strandligger bliver jeg aldrig. Så jeg gik i solarium som ung for at få den eftertragtede brune kulør.