Overlæge er tilfreds med smittetal: »Antallet af indlagte er fuldstændig under kontrol til trods for, at samfundet er åbent«

Positivprocenten, der er andelen af positive coronatest, har ligget under en siden midten af januar.

Yderligere 151 personer er konstateret smittet med coronavirus i Danmark.

Det viser mandagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er et fald på 23 smittede siden søndag, hvor tallet lå på 174. Der har været under 200 smittede om dagen de sidste tre dage og under 300 smittede om dagen siden 18. juni.

De nye smittetilfælde er fundet på baggrund af 60.586 PCR-prøver, hvor man bliver podet i halsen.

Det betyder, at 0,25 procent af testene er coronapositive. Det er det, der kaldes positivprocenten.

Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, mener, at vi kan være tilfredse med både smittetal og positivprocent.

»Det ser fantastisk ud«, siger han.

Antallet af indlagte fuldstændig under kontrol

Positivprocenten har ligget under en procent siden midten af januar.

Der er mandag 65 indlagte, hvilket er et fald på en siden søndag. 14 er indlagt på intensivafdeling, hvilket er et fald på tre. 11 af dem er indlagt med respirator, hvilket er en stigning på en.

»Antallet af indlagte er fuldstændig under kontrol til trods for, at samfundet er åbent«, siger Christian Wamberg.

Der har det seneste døgn været ét coronarelateret dødsfald, hvilket var det samme søndag.

»Så kan man begynde at se nogle skyer på himlen, hvis vi kigger på varianterne, men overordnet ser det rigtig, rigtig fint ud«, siger han.

Lørdag blev det første tilfælde af varianten Delta Plus fundet i Danmark hos en passager, der kom med et fly fra Portugal.

Derudover er der ifølge en opgørelse fra SSI lørdag fundet 320 tilfælde af Delta-varianten i Danmark. Varianten blev først opdaget i Indien.

Dog er der ifølge Christian Wamberg ikke grund til at bekymre sig om nye varianter lige nu.

»Vi ser jo ikke flere hospitalsindlagte på trods af, at vi ser flere varianter, så lige nu er der ingen grund til at bekymre sig«, siger han.

ritzau