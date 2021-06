Forskere tjekker vacciners effekt hos 10.000 danskere

Effekten af vaccinerne mod covid-19 fra selskaberne Pfizer og Moderna varer muligvis længere end først antaget.

Det er konklusionen i et nyt vaccinestudie fra Washington University, der er refereret af New York Times.

Det er godt nyt, lyder vurderingen fra professor Lars Østergaard, Aarhus Universitetshospital.

»Det er gode og positive resultater, der tyder på, at kroppen er i stand til at danne antistoffer og huske vaccinernes effekt«.

Men træerne vokser ikke ind i himmelen, lyder det fra den aarhusianske professor og ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling.

For studiet siger ikke noget om, hvor mange antistoffer og hukommelsesceller de vaccinerede skal have i blodet for at undgå at blive smittet på ny.

»Det, vi ikke ved, er hvor mange antistoffer, man skal have i blodet for ikke at blive smittet igen, selv om man er vaccineret«.

»Det her er noget, man har set i laboratorieforsøg. Og de her undersøgelser tager heller ikke højde for mutationer, der kan gøre vaccinerne mindre effektive«, siger Lars Østergaard.

Som det er nu, anses vaccinerne for at give beskyttelse mod covid-19 i otte måneder.

Mangler at se effekten af vaccinerne

Flere eksperter har talt om, at det herefter vil være nødvendigt at revaccinere igen for at opretholde effekten af vaccinerne.

Hvis beskyttelsen varer ud over otte måneder, sådan som det amerikanske studie antyder, kan det få betydning for, hvorvidt - og i givet fald hvornår - vi skal revaccineres.

»Det vil kun være dejligt, hvis vi ikke skal vaccineres så hyppigt og måske endda kun én gang. Men det er stadig kun laboratorieforsøg, der er lavet. Vi mangler at se, hvad effekten af vaccinerne er i praksis, og hvor lang tid effekten varer«, siger Lars Østergaard.

Han er selv en af forskerne bag studiet Enforce, der undersøger vaccinernes effekt hos 10.000 danskere.

»Vi har et nationalt forskningsprojekt, der sigter på at finde ud af, hvor mange antistoffer og hukommelsesceller, der skal til, for at man ikke bliver smittet, når man er vaccineret«.

»Det kan bruges til at se, hvor hyppigt man skal vaccineres, og om der er en særlig grund til at vaccinere hyppigere, når der er forskellige mutationer af virus i omløb«, siger Lars Østergaard.

Det er endnu uvist, hvornår resultaterne af studiet er klar.

