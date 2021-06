Heunicke: Kontakttallet er beregnet til 0,9

Kontakttallet i denne uge er beregnet til 0,9.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter tirsdag.

Det er en smule højere end de tre foregående uger, hvor det har ligget på 0,8. Men det vidner fortsat om en aftagende epidemi.

Når kontakttallet er 0,9, betyder det, at ti personer i gennemsnit vil smitte ni andre.

Her følger en forklaring på, hvad kontakttallet er, og hvordan det udregnes: Kontakttallet er en matematisk beregning, hvor man forsøger at estimere, hvor smitsom virus er.

Kontakttallet er et gennemsnit af det antal personer, som en smittet person estimeres at sende smitten videre til.

Kontakttallet siger ikke noget om, hvor mange smittede der er i befolkningen.

Hvis kontakttallet er 1,1, betyder det ifølge beregningen, at 10 smittede i gennemsnit smitter 11 andre personer.

Hvis kontakttallet er over 1, vokser epidemien, mens den er aftagende, hvis tallet er under 1. Hvis det er 1,0, er tallet stabilt.

Kontakttallet kan beregnes på flere måder - for eksempel ved at se på antallet af nye smittetilfælde eller nyindlæggelser. Statens Serum Institut (SSI) gør begge dele.

Kontakttallet er bagudskuende - altså dækker de smittetilfælde, som har fundet sted.

SSI offentliggør kontakttallet hver tirsdag, men det tal viser, hvordan kontakttallet så ud for ti dage siden.

Det skyldes blandt andet, at der i beregningen er lagt en tidsforskydning på syv dage ind. Det er den periode, som forventes at gå, fra man bliver smittet, til man testes positiv.

Derudover bruger man ikke smittetallene for de seneste tre dage, da tallene ikke er fuldendte. Kilder: Statens Serum Institut (SSI), Viggo Andreasen, professor i epidemiologi, og RUC. Vis mere

Tallet er imidlertid mere usikkert end normalt på grund af ændringer i testmønstre.

»SSI (Statens Serum Institut, red.) har i denne uge beregnet kontakttallet til 0,9. Vi har altså fortsat en aftagende epidemi i Danmark«.

Vi har altså fortsat en aftagende epidemi i Danmark Magnus Heunicke, sundhedsminister

»Grundet ændringer i testmønstre blandt andet på grund af skolernes sommerferie er tallet dog mere usikkert end vanligt«, skriver Magnus Heunicke på Twitter.

Pejlemærke for virussets udbredelse

Heunicke uddyber ikke de ændrede testmønstre yderligere. Men der er over det seneste stykke tid set en tendens til, at der bliver foretaget færre PCR-test end tidligere.

PCR-test foretages via svælget og regnes som mere sikre end antigentest, som også er kaldet lyntest.

Over de seneste to uger har antallet af PCR-test kun oversteget 100.000 to gange. I begyndelsen af juni var det omvendt snarere reglen end undtagelsen, at der blev foretaget over 100.000 PCR-test dagligt.

Kontakttallet bruges af myndighederne som et blandt flere pejlemærker til at se, hvordan coronavirusset udvikler sig i samfundet.

Tallet er bagudskuende, fordi det udregnes ved at se på smittetilfælde, der har fundet sted - helt præcist er det beregnet ud fra smittesituationen for halvanden uge siden.

Ud over kontakttal kigger myndighederne blandt andet på antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne.

