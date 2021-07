Hvorfor er det kun trafikstøjen, der generer mig, og ikke musikken fra restaurationerne i den genåbne by?

Anna: Jeg bor inde midt i byen, og nu, hvor byen ikke længere er lukket ned, er jeg ret generet af støj fra biler, ikke mindst udrykningskøretøjer, mens jeg faktisk hygger mig meget godt med den musik, der kommer fra restaurationerne, og som mine naboer klager over.

Hvordan kan det være, at noget støj generer, og hvor farligt er det for min sundhed, at jeg hver dag udsættes for støj?