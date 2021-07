Bente Klarlund: Havet kan have en positiv indflydelse på vores mentale sundhed

Jeg drages af havet. Jeg er ikke afhængig af at sejle eller bade, men jeg længes efter at kunne skue ud over havet. Og det er jeg åbenlyst ikke alene om. Kast blot et blik på huspriserne, der stiger markant, jo tættere man kommer på vandet.

80 procent af kloden er dækket af vand, og vandet er en afgørende grund til, at der opstod liv på Jorden for 3,8 milliarder år siden. Den første lyd, vi hører, mens vi endnu er ufødte og skvulper rundt i mors mave, er lyden af vand.