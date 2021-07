Maja overlevede hjertestoppet, men det gjorde hendes mor ikke

Det hele begyndte, da hun var barn.

»Jeg mistede min mor, da jeg var 12 år. Ud af det blå. Hun gik i seng om aftenen og vågnede ikke morgenen efter. Der havde ikke tidligere været indikationer på, at hun skulle have hjerteproblemer«, fortæller 27-årige Maja Hjorth.

I dødsattesten vurderede man, at det var en blodprop i hjertet. Familien ønskede en obduktion for at finde ud af, hvordan hun så pludseligt kunne dø i en alder af 46 år. Men meldingen var, at der ikke var ressourcer til at obducere hende. De ved derfor ikke med sikkerhed, hvad dødsårsagen var.