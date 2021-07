Politikere vil sikre genoptræning til mødre, der føder ved kejsersnit

Det er urimeligt, at kvinder, der har fået kejsersnit, bagefter risikerer at døje med for eksempel ondt i ryggen og vedvarende smerter i arret. Gener, som kunne afhjælpes eller helt undgås, hvis alle fik tilbudt genoptræning efter operationen, ligesom det for eksempel er tilfældet efter en knæ- eller hofteoperation.

Det mener en række af Folketingets sundhedsordførere, som på baggrund af Politikens artikler om emnet nu vil arbejde for, at genoptræning efter kejsersnit bliver en del af de rettigheder på fødselsområdet, som partierne efter sommerferien skal forhandle om.

»Lige præcis omkring kejsersnit er der et sort hul i debatten om fødsler. Vi mangler en diskussion om, hvordan vi sikrer, at der bliver taget ordentligt hånd om både mødre og fædre i forbindelse med såvel akutte som planlagte kejsersnit«, siger Pernille Skipper fra Enhedslisten (EL).