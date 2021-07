Mænd med testikelkræft har lettere ved at få børn end antaget

Automatisk oplæsning

Mænd med testikelkræft har bedre muligheder for at få børn end hidtil antaget, viser et nyt studie fra Rigshospitalet.

»Mænd, der tidligere har haft testikelkræft har større mulighed for at få børn, end hvad man hidtil har troet«, siger Mikkel Bandak, der er læge ved Rigshospitalets afdeling for kræftbehandling.

Tidligere studier har peget på, at mændene havde omkring 30 procents nedsat chance for at få børn i forhold til mænd, der ikke havde haft testikelkræft.

Men det nye danske studie, hvor læger har fulgt 5000 patienter med testikelkræft, peger på, at de kun har 10 procent nedsat risiko i forhold til mænd, der ikke har haft testikelkræft.

I Danmark får omtrent 300 personer testikelkræft om året. De er i snit 30 år, oplyser lægen.

»I den alder er der mange, der har et ønske om at få et barn, så det er en vigtig ting for de unge mænd«, siger Mikkel Bandak.

Halvdelen af testikelkræftpatienter har kun kræft i den ene testikel, og de patienter ser slet ikke ud til at have nedsat chance for at få børn i forhold til raske mænd, viser forskningen.

De personer, der har størst risiko for at have problemer med at undfange børn, er de patienter, der har haft brug for mest behandling.

»Det er dem, som har udbredt sygdom, og som både har fået kemoterapi og efterfølgende har haft brug for operation, hvor man fjerner spredningen af kræften. Så der er plads til forbedring«, siger Mikkel Bandak med henvisning til lægernes fremtidige arbejde.

Det danske studie viser, at de tidligere kræftramte mænd har større risiko for at få brug for hjælp til at få børn med assisteret reproduktion, altså kunstig befrugtning, end folk, der ikke har haft kræft.

Næste skridt er derfor at se på, hvilken form for assisteret reproduktion, lægerne kan hjælpe med, siger Mikkel Bandak.

