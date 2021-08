Et tredje​ vaccinestik skal tænkes ind i en global sammenhæng, ellers når vi aldrig frem til sidste stik

Der er styr på coronaen her til lands. Ganske vist er der mange nysmittede, men der er få indlagte, og få mennesker dør med corona. Dobbeltvaccinerede ser ud til at være godt dækket ind over for en alvorlig infektion med corona, også deltavarianten. Pandemien giver ikke anledning til sammenbrud i det danske sundhedsvæsen, i hvert fald ikke lige nu, men det er på tide at kigge ud over landets grænser.

Vi får aldrig reelt styr på coronaen, hvis vi kun tænker lokalt og ikke globalt. Flere lav- og mellemindkomstlande oplever voldsom smittestigning, og deres sundhedsvæsner er under ekstraordinært stort pres. Kun et lille mindretal er vaccineret, og tusindvis af mennesker dør.

Det er rimeligt at spørge, om man i en akut fase af pandemien skal prioritere et tredje stik til dobbeltvaccinerede ikkesårbare danskere frem for at sende overskydende vaccine til de lande, hvor pandemien fortsat udgør det rene helvede af et ragnarok. Det er også rimeligt at spørge, om vi skal have lagre af vaccine, f.eks. AstraZeneca-vaccinen, som er taget ud af det danske program, eller stille den til rådighed for de dele af verden, hvor valget står mellem ingen vaccine og en vaccine med en potentielt alvorlig, men meget sjælden bivirkning.