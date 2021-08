Bente Klarlund: Jo mere tid, vi tilbringer i frisk luft, des bedre fungerer hjernen

Jeg har en fornemmelse af, at disse sensommerdage er sidste chance for at lade op til efterårets program. Rigtig mange arrangementer er i coronaens navn blevet udskudt til det kommende efterår, hvor i hvert fald min kalender er sandet tæt til med møder, kongresser og foredrag, hvilket af logistiske grunde indebærer en masse transport i bil eller tog og alt i alt en masse tid indendørs.

Derfor er jeg meget bevidst om, at jeg, lige før det brager løs, skal tilbringe mest mulig tid udendørs. Tid til at få hjernen blæst igennem. Så jeg går ekstra lange ture ad kyststien fra Gudhjem. Forbi Helligdomsklipperne, Kunstmuseet, der lige nu viser udstillingen med kunstnerkolonien på Bornholm, og op til Allinge-Sandvig. Og sydpå forbi Melsted landsby, ad Cobra-stien til Randkløve Skår og videre til Syd-Øst for Paradis ved Hullehavn i Svaneke. Solen bager, bølgerne bruser, og vinden rusker i kroppen. Det er storslået og smukt.