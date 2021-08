Spørg Bente Klarlund: Kan man blive immun over for myggestik?

Julie: Da jeg var ung, reagerede jeg kraftigt på myggestik med store udslæt og voldsom kløe. I dag generer myggene mig stort set ikke, mens mine børn bliver kraftigt angrebet. Kan man udvikle immunitet over for myggestik? Og hvordan behandler man bedst symptomerne?

Bente Klarlund Pedersen: Reaktionen på myggestik er meget individuel. Nogle af os reagerer kraftigt, andre reagerer mindre. Det er typisk, at børn reagerer kraftigere end voksne. Personer, som bor steder med rigtig mange myg, får efterhånden mindre voldsomme reaktioner, fordi de er blevet stukket meget og har udviklet immunitet. Men når de så rejser til udlandet, risikerer de igen at reagere kraftigt på myggene, fordi de ikke har immunitet over for den lokale type myg.