Heunicke: Epidemien er stabil

Kontakttallet er beregnet til 1, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter. Det betyder, at coronaepidemien hverken er voksende eller aftagende.

»Tyder på en stabil epidemi, som de mange danskere, der nu er vaccinerede, holder nede«, skriver Magnus Heunicke på Twitter.

»Vaccinerne er vores stærkeste våben, lad os få det maksimale ud af dem, derfor opfordring: Få dit stik i dag«.

Det er tredje uge i træk, at kontakttallet er på 1,0. I midten af juli var kontakttallet for eksempel oppe på 1,3. Det var det højeste i 11 måneder. Men siden er det gået den rigtige vej, og nu er epidemien i Danmark altså nede på et stabilt niveau.

Kontakttallet bliver fulgt med interesse, da det siger noget om, hvorvidt smitten er på fremmarch eller på tilbagetog. Det siger til gengæld ikke noget om antallet af smittetilfælde i samfundet.

Fakta Kontakttallet Kontakttallet er en matematisk beregning, hvor man forsøger at estimere, hvor smitsom virus er.

Kontakttallet er et gennemsnit af det antal personer, som en smittet person estimeres at sende smitten videre til.

Kontakttallet siger ikke noget om, hvor mange smittede der er i befolkningen.

Hvis kontakttallet er 1,0, betyder det ifølge beregningen, at 10 smittede i gennemsnit smitter 10 andre personer.

Hvis kontakttallet er over 1, vokser epidemien, mens den er aftagende, hvis tallet er under 1. Hvis det er 1,0, er tallet stabilt.

Kontakttallet kan beregnes på flere måder – for eksempel ved at se på antallet af nye smittetilfælde eller nyindlæggelser. Statens Serum Institut (SSI) gør begge dele.

Kontakttallet er bagudskuende - dækker altså de smittetilfælde, som har fundet sted. SSI offentliggør kontakttallet hver tirsdag, men det tal viser, hvordan kontakttallet så ud for 10 dage siden. Det skyldes blandt andet, at der i beregningen er lagt en tidsforskydning på syv dage ind. Det er den periode, som forventes at gå, fra man bliver smittet, til man testes positiv. Derudover bruger man ikke smittetallene for de seneste tre dage, da tallene ikke er fuldendte. Kilder: Statens Serum Institut (SSI), Viggo Andreasen, professor i epidemiologi, og RUC. Vis mere

Kontakttallet beregnes ved at se på smittesituationen for halvanden uge siden. Derfor er tallet til en vis grad bagudskuende, men det bliver alligevel brugt som et element i myndighedernes overvågning af coronasituationen. Derudover følger myndighederne blandt andet med i antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne. Han oplyser samtidig, at der tirsdag er 85 indlagt på danske hospitaler. Det er to flere end mandag.

Opdateres ...

ritzau