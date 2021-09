Jeg indrømmer blankt, at jeg frygter tiden, hvor jeg holder helt op

Inge: Jeg følger ret godt med i sundhedsråd fra troværdige kilder og er ikke til fals for tåbelige teorier. Alligevel synes jeg godt, det kan være svært at få det hele til at falde nogenlunde i hak. Jeg drikker et glas vin hver dag, men tidligere hed det sig, at man ikke skulle drikke alene, og det er et problem, når man bor alene – fraskilt med voksne børn og seks børnebørn, jeg heldige kartoffel – og samtidig ikke har noget stort socialt liv i fritiden.

Jeg vælger at tolke det, som at man ikke skal sætte sig alene med en hel eller halv flaske jævnligt. Det grubler jeg ikke over.