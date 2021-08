Sovemedicin til børn og unge er mere end fordoblet på 10 år

Et stigende antal børn og unge får ordineret midlet melatonin mod søvnforstyrrelser, viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen. I 2020 fik 13.295 børn og unge op til 17 år ordineret sovemedicinen. Det er mere end dobbelt så mange som i 2011. I samme periode er antallet af unge i alderen 18 til 24 år, der får melatonin, femdoblet fra 1.760 i 2011 til 9.695 i 2020.

Melatonin bruges blandt andet ved søvnforstyrrelser hos børn og unge med adhd og autisme. Men en betydelig andel af de børn og unge, der får medicinen, har ingen af de to diagnoser.

»Sundhedsstyrelsen har allerede nu anbefalinger for brug af melatonin til børn og unge med adhd og med autisme. Men en betydelig andel af dem, som i dag får melatonin, har ikke en af de to lidelser«, siger overlæge Camilla Krogh fra Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

På den baggrund vil styrelsen nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et sæt nye nationale retningslinjer for brugen af melatonin.

»Fokus for det arbejde, vi nu sætter i gang, skal derfor være på børn og unge, som ikke har adhd eller autisme«, siger Camilla Krogh.

Langtidsvirkninger er sparsom belyst

Det er ifølge overlægen vigtigt, at man afprøver andre tiltag, før man skrider til at bruge sovemedicin. Det gælder blandt andet faste sengetider og grænser for brugen af elektronisk udstyr inden sengetid.

»Før man giver medicin til børn og unge med søvnforstyrrelser, skal man have afprøvet, om gode søvnvaner kan løse søvnproblemerne. Det vil blandt andet sige faste sengetider og mindre brug af skærm inden sengetid«, forklarer Camilla Krogh.

Der er ifølge Sundhedsstyrelsen ikke kendte alvorlige bivirkninger ved brug af melatonin, og der er heller ikke evidens for, at man kan blive afhængig af midlet. Men langtidsvirkningerne er dog »sparsomt belyst«, og der er på nuværende tidspunkt »ikke tilstrækkelig viden til at kunne udelukke skadelige virkninger ved langtidsbrug«, skriver styrelsen i et notat.

Arbejdsgruppen, der skal se på retningslinjer for brugen af melatonin, får deltagelse af blandt andre børnelæger, praktiserende læger, psykologer og en patientorganisation. De nye retningslinjer ventes at kunne være klar til oktober næste år.

