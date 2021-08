Folketingets partier indkaldt til orientering om sygeplejekonflikten

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har ifølge Politikens oplysninger indkaldt Folketingets partier til en orientering om sygeplejerskekonflikten onsdag aften klokken 18.30.

Mødet følger i kølvandet på to møder med parterne i den igangværende konflikt på sygeplejerskernes område. Dansk Sygeplejeråd skulle møde op i ministeriet klokken 16, mens Danske Regioner og Kommunernes Landsforening var indkaldt til møde 30 minutter senere.

»Møderne omhandler status på konflikten på sygeplejerskeområdet«, skrev ministeriet i et opslag på Twitter få timer før møderne, der fandt sted i Beskæftigelsesministeriet.

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen har svært ved at se andre veje ud af konflikten på sygeplejerskernes område end et indgreb fra regeringen, siger hun på vej ud af møde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Ser du et regeringsindgreb, som den eneste reelle mulighed her?

»Når forhandlingsmulighederne reelt er udtømt, er det svært at se andre veje ud af den her konflikt«, siger Grete Christensen.

Vil ikke fremsætte konkret lønkrav

Forud for mødet gav hun udtryk for, at det har været svært at nå til enighed i forhandlingerne med blandt andet Danske Regioner.

»Vi synes, at det har været svært, når vi har siddet overfor arbejdsgiverne at finde en forhandlingsmæssig løsning. Det er det fortsat. Vi vil bede om, at der skal være et tilsagn om en lønmæssig anerkendelse i forbindelse med komitéens anbefalinger og konklusioner. Og så skal der være noget her og nu til sygeplejerskerne«.

Grete Christensen vil dog ikke sætte beløb på, hvor meget mere sygeplejerskerne skal have i løn, før at strejken afsluttes.

Efter sygeplejerskerne havde afvist den første overenskomst, mødtes parterne i Forligsinstitutionen. Her kom forligsmanden frem til et mæglingsforslag, hvor der ikke var mere i løn end første overenskomst.

Til gengæld var der enighed om nedsættelsen af en politisk lønstrukturkommission. Det er angiveligt den kommission, Grete Christensen henviser til.

Mæglingsforslaget fra forligsmanden blev også afvist af medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd, og dermed var strejken en realitet.

